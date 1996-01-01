Лампа 6Н1П

Отложить 6Н1П

Купить: 343.20 руб Цена с НДС

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6Н1П

Миниатюрный двойной триод с раздельными катодами в стеклянном пальчиковом исполнении.

Предназначен для усиления напряжения низкой частоты.

Двойной триод 6Н1П применяется в предварительных каскадах НЧ, фазоинверторах и каскадах развертки телевизионных приемников.

Работает в любом положении.

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.

Катод оксидный косвенного накала.

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном.

Расположение штырьков: РШ8.

Габаритные размеры двойного триода 6Н1П:

- высота лампы - 57 мм;

- диаметр лампы - 22,5 мм.

Масса не более 15 г.

Наработка не менее 3000 ч.

Зарубежный аналог лампы 6Н1П: ECC87.

Технические условия: ОД0.330.087ТУ.



Двойной триод 6Н1П является аналогом лампы 6Н8С.

Обе лампы взаимозаменяемы.

Следует учитывать, что 6Н8С имеет октальный, а не пальчиковый цоколь.



Расшифровка маркировки двойного триода:

6Н1П

6 - число, указывающее округлённое значение напряжение накала лампы в вольтах;

Н - буква, определяющая тип лампы: Н - двойной триод;

1 - число порядкового номера разработки данного типа лампы;

П - буква, характеризующая конструктивное оформление: П - миниатюрная (пальчиковая) лампа в стеклянной оболочке диаметром баллона 19 или 22,5 мм.