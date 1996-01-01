Лампа 6Н1П
6Н1П
Миниатюрный двойной триод с раздельными катодами в стеклянном пальчиковом исполнении.
Предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Двойной триод 6Н1П применяется в предварительных каскадах НЧ, фазоинверторах и каскадах развертки телевизионных приемников.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Катод оксидный косвенного накала.
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном.
Расположение штырьков: РШ8.
Габаритные размеры двойного триода 6Н1П:
- высота лампы - 57 мм;
- диаметр лампы - 22,5 мм.
Масса не более 15 г.
Наработка не менее 3000 ч.
Зарубежный аналог лампы 6Н1П: ECC87.
Технические условия: ОД0.330.087ТУ.
Двойной триод 6Н1П является аналогом лампы 6Н8С.
Обе лампы взаимозаменяемы.
Следует учитывать, что 6Н8С имеет октальный, а не пальчиковый цоколь.
Расшифровка маркировки двойного триода:
6Н1П
6 - число, указывающее округлённое значение напряжение накала лампы в вольтах;
Н - буква, определяющая тип лампы: Н - двойной триод;
1 - число порядкового номера разработки данного типа лампы;
П - буква, характеризующая конструктивное оформление: П - миниатюрная (пальчиковая) лампа в стеклянной оболочке диаметром баллона 19 или 22,5 мм.
Технические характеристики и электрические параметры лампы 6Н1П:
|
Напряжение накала
|
6,3 ± 0,6 В
|
Ток накала
|
600 ± 50 мА
|
Напряжение анода номинальное (постоянное)
|
250 В
|
Напряжение анода предельное (постоянное)
|
300 В
|
Ток анода каждого триода
|
7,5 ±1,5 мА
|
Ток катода каждого триода предельный
|
25 мА
|
Напряжение сетки при токе анода 10 мкА
|
-20 В
|
Обратный ток сетки
|
0,5 мкА
|
Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное)
|
250 В
|
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, предельная
|
2,2 Вт
|
Крутизна характеристики каждого триода
|
4,45 ± 0,65 мА/В
|
Напряжение между анодами
|
не более 2,5 В
|
Коэффициент усиления каждого триода
|
35 ± 7
|
Сопротивление в цепи каждого катода для автоматического смещения
|
600 Ом
|
Сопротивление в цепи сетки предельное
|
1 МОм
|
Емкость входная каждого триода
|
3,1 ± 1,1 пФ
|
Емкость выходная первого триода
|
1,75 ± 0,35 пФ
|
Емкость выходная второго триода
|
1,95 ± 0,35 пФ
|
Емкость проходная каждого триода
|
не более 2,2 пФ
|
Емкость между анодами
|
не более 0,2 пФ
|
Оформление
|
стеклянное миниатюрное
Характеристики, параметры, схема, описание:
Характеристики, параметры, схема, описание:
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