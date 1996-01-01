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Лампа 6Н1П

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6Н1П


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343.20 руб
Цена с НДС
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6Н1П
Миниатюрный двойной триод с раздельными катодами в стеклянном пальчиковом исполнении.
Предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Двойной триод 6Н1П применяется в предварительных каскадах НЧ, фазоинверторах и каскадах развертки телевизионных приемников.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Катод оксидный косвенного накала.
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном.
Расположение штырьков: РШ8.
Габаритные размеры двойного триода 6Н1П:
   - высота лампы - 57 мм;
   - диаметр лампы - 22,5 мм.
Масса не более 15 г.
Наработка не менее 3000 ч.
Зарубежный аналог лампы 6Н1П: ECC87.
Технические условия: ОД0.330.087ТУ.

Двойной триод 6Н1П является аналогом лампы 6Н8С.
Обе лампы взаимозаменяемы.
Следует учитывать, что 6Н8С имеет октальный, а не пальчиковый цоколь.

Расшифровка маркировки двойного триода:
6Н1П
6 - число, указывающее округлённое значение напряжение накала лампы в вольтах;
Н - буква, определяющая тип лампы: Н - двойной триод;
1 - число порядкового номера разработки данного типа лампы;
П - буква, характеризующая конструктивное оформление: П - миниатюрная (пальчиковая) лампа в стеклянной оболочке диаметром баллона 19 или 22,5 мм.

Технические характеристики и электрические параметры лампы 6Н1П:

Напряжение накала 6,3 ± 0,6 В
Ток накала 600 ± 50 мА
Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 В
Напряжение анода предельное (постоянное) 300 В
Ток анода каждого триода 7,5 ±1,5 мА
Ток катода каждого триода предельный 25 мА
Напряжение сетки при токе анода 10 мкА -20 В
Обратный ток сетки 0,5 мкА
Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное) 250 В
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, предельная 2,2 Вт
Крутизна характеристики каждого триода 4,45 ± 0,65 мА/В
Напряжение между анодами не более 2,5 В
Коэффициент усиления каждого триода 35 ± 7
Сопротивление в цепи каждого катода для автоматического смещения 600 Ом
Сопротивление в цепи сетки предельное 1 МОм
Емкость входная каждого триода 3,1 ± 1,1 пФ
Емкость выходная первого триода 1,75 ± 0,35 пФ
Емкость выходная второго триода 1,95 ± 0,35 пФ
Емкость проходная каждого триода не более 2,2 пФ
Емкость между анодами не более 0,2 пФ
Оформление стеклянное миниатюрное

Характеристики, параметры, схема, описание:

6Н1П

Технические характеристики; Datasheet: Скачать PDF файл

Характеристики, параметры, схема, описание:


6Н1П, 6Н1П-ЕВ, 6Н1П-ВИ миниатюрный двойной триод Размер: 279.5 Кб

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Справочник, характеристики, параметры, маркировка, цоколевка:

2П9111ВС
2П9111ВС
572ПА2А ММ
572ПА2А ММ
РЭС59А ХП4.500.020-01
РЭС59А ХП4.500.020-01
ТО125-12.5-4
ТО125-12.5-4
2Т690АС
2Т690АС
СП3-9Б 0.5Вт 100К
СП3-9Б 0.5Вт 100К
АОТ110А
АОТ110А
КР142ЕН2А
КР142ЕН2А


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