Компания "Электроника и связь"

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2Т825А
2Т825А
КТ8232А1
КТ8232А1
1НТ251А2
1НТ251А2
РЭС47 РФ4.500.407-02.01
РЭС47 РФ4.500.407-02.01
140УД6А
140УД6А
Д242А
Д242А
2П9110Д
2П9110Д
1N4742A
1N4742A
Т143-500-16
Т143-500-16
СП3-30А 0.25Вт 10К
СП3-30А 0.25Вт 10К
СНЦ144-13/11ВО11-BWК
СНЦ144-13/11ВО11-BWК
КТ819ГМ
КТ819ГМ
2А108А
2А108А
2Т9125АС
2Т9125АС
Д814Г
Д814Г

Технические характеристики, электрические параметры, описание:


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