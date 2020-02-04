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2Т825А
КТ8232А1
1НТ251А2
КД104А
РЭС47 РФ4.500.407-02.01
140УД6А
Д242А
П2Т-2
2П9110Д
1N4742A
Т143-500-16
КТ815Г
СП3-30А 0.25Вт 10К
СНЦ144-13/11ВО11-BWК
КТ819ГМ
МП42Б
2А108А
2Т9125АС
Д814Г
КТ829А
Технические характеристики, электрические параметры, описание:
04.02.2020
Т143-1000, Т243-1000, Т143-1250 тиристоры силовые низкочастотные таблеточного исполнения для работы в цепях постоянного и переменного тока силовых установок
27.01.2020
Клистроны КУ-144А, КУ-144Б, КУ-144В, КУ-144Г, КУ-144Д, КУ-144Е, КУ-144Ж, КУ-144И для работы в составе аппаратуры специального назначения, указания по эксплуатации, условия хранения
17.01.2020
РЭС-9 электромагнитное, пылевлагозащищённое, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока, характеристики, параметры, габаритные размеры, даташит
09.01.2020
Резисторы ОМЛТ постоянные, непроволочные, неизолированные, теплостойкие с повышенной механической прочностью и металлодиэлектрическим проводящим слоем
30.12.2019
С Новым 2020 годом и Рождеством!
20.12.2019
График работы компании в Новогодние праздники
11.12.2019
Зарубежные аналоги отечественных оптоэлектронных приборов, светодиодов, индикаторов
02.12.2019
КТ837 транзисторы кремниевые, биполярные, структуры p-n-p, переключательные, характеристики, параметры, цоколевка, схема, установочные и габаритные размеры, даташит
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Компания "Электроника и связь"
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Заказать товар
+7(473)277-14-34
+7(473)277-35-34